الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فلاح حسن يفوز برئاسة نادي الزوراء للمرة الثانية على التوالي
2018/07/16 | 20:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:فاز رئيس الهيئة الادارية الحالي لنادي الزوراء الرياضي، اليوم الاثنين، برئاسة النادي للمرة الثانية على التوالي.وقال مراسل "الغد برس"، ان "الهيئة العامة لنادي الزوراء اجرت انتخابات وفق قانون 18 للاندية، بقاعة نادي الصيد وسط حضور اعلامي مميز".

واضاف ان "فلاح حسن حصل على ثقة الهيئة العامة بعد حصول على 185 صوتاً، لتمنحه ولاية ثانية لرئاسة النادي لفترة 4 سنوات مقبلة".يشار الى ان فلاح حسن مثل الزوراء لاعباً ومدرباً واداريا في النادي وحصل معه على عدة انجازات في مخلتف الاماكن التي تواجد بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاح حسن يفوز برئاسة نادي الزوراء للمرة الثانية على التوالي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاح حسن يفوز برئاسة نادي الزوراء للمرة الثانية على التوالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد بكل قوة على استفزازات "حماس"
⋙ فيديو... مواقف إنسانية لا تنسى في المونديال
⋙ بلسان محاميه... علي عبد الله صالح يكشف نص الحوار الأخير بينه وبين قتلته
⋙ بوتين: يمكن العمل مع واشنطن لتنظيم سوق النفط العالمي
⋙ #إلهامي الميرغني - بيع الجنسية المصرية حلقة من مسلسل التسليع والتفريط و البيع
بالفيديو والصور
⋙ فيديو... مواقف إنسانية لا تنسى في المونديال
⋙ فيديو| مراسل الغد: ترامب يرغب في تغيير السلوك الروسي تجاه الملفات الدولية
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا