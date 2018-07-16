فلاح حسن يفوز برئاسة نادي الزوراء للمرة الثانية على التوالي

2018/07/16 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:فاز رئيس الهيئة الادارية الحالي لنادي الزوراء الرياضي، اليوم الاثنين، برئاسة النادي للمرة الثانية على التوالي.وقال مراسل "الغد برس"، ان "الهيئة العامة لنادي الزوراء اجرت انتخابات وفق قانون 18 للاندية، بقاعة نادي الصيد وسط حضور اعلامي مميز".

واضاف ان "فلاح حسن حصل على ثقة الهيئة العامة بعد حصول على 185 صوتاً، لتمنحه ولاية ثانية لرئاسة النادي لفترة 4 سنوات مقبلة".يشار الى ان فلاح حسن مثل الزوراء لاعباً ومدرباً واداريا في النادي وحصل معه على عدة انجازات في مخلتف الاماكن التي تواجد بها.

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