لوبتيغي : أحب كل شيء في ريال مدريد

2018/07/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – بدأ الفريق الملكي ريال مدريد استعداداته للموسم القادم 2018/2019 اليوم الاثنين بالفحوصات الطبية التقليدية للاعبيه ، ليُفتح عصر جديد في البيت الأبيض بعد رحيل زيدان وكريستيانو رونالدو ومع المدرب الجديد جولين لوبيتيجوي الذي تحدث مع وسائل الإعلام في النادي وقال : ” أحب كل شيء في ريال مدريد ، فهو بيتي “.

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