مقتل 14 عنصراً من داعش في مرتفعات قره جوغ

2018/07/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل نجحت العملية المشتركة التي أطلقتها قوات البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في جبل قره جوغ بقضاء مخمور (70 كم جنوب غرب أربيل)، اليوم الإثنين، 16 تموز، 2018، في قتل 14 مسلحاً حتى الآن.وقال قائد محور الكوير – مخمور في قوات البيشمركة، سيروان البارزاني، لشبكة رووداو الإعلامية: "العملية بدأت منذ فجر اليوم وتستمر حتى المساء، وبحسب الحصيلة غير النهائية فقد قتل 14 مسلحاً من داعش حتى الآن".وبحسب المعلومات التي حصلت عليها رووداو فإن الضابط في قوات البيشمركة والذي يحمل رتبة نقيب، عزيز باييز، استشهد خلال العملية، كما أصيب عدد آخر من المقاتلين بجروح.وجرت العملية باسناد جوي من التحالف الدولي، وتم حتى الآن قصف عدد من مواقع التنظيم.يشار إلى أن قوات البيشمركة كانت قد شنت عملية عسكرية بالتعاون مع التحالف الدولي ضد داعش في تلك المرتفعات التي يحتمي بها عدد من المسلحين، في 30 حزيران 2018، ما أسفرت عن مقتل ثلاث من داعش وكان من بينهم "أبو عبيدة" المسؤول المالي والدعم الوجستي لداعش.

ترجمة: شونم عبدالله خوشناو

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