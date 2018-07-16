محلل سياسي: مقترحات قُدمت للعبادي لإقالة وزراء ومسؤولين في المحافظات

2018/07/16 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف المحلل السياسي، سرمد البياتي، اليوم الاثنين، عن مقترحات اصلاحية قدمت الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تشمل مسؤولين محافظات وقد تطال وزير او وزيرين.وقال البياتي، لـ" الغد برس"، ان "قسم من اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، نفذت على ارض الواقع مثل حل ادارة مطار النجف واقالة قائد الشرطة في النجف وقرارات اخرى ستمس المتخاذلين ومن عليهم شبهات فساد"، لافتا الى ان "هناك مقترحات قدمت للعبادي ومن المتوقع ان يتخذ قراره خلال اليوم او الغد".

وبين انه "لا يوجد مستوى محدد لمن سيطاله عملية الاصلاحات كل المستويات مفتوحة وكل شخص عليه شبهة فساد سيحاكم ويقال".واشار الى ان "الاصلاحات قد تخص مسؤولي المحافظات وقد تطال وزير او وزيرين في الحكومة العراقية، ويبقى القرار لرئاسة الوزراء ورئيس المجلس حيدر العبادي".وكشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تبني رئيس المجلس حيدر العبادي، حزمة إجراءات جديدة خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة ابرزها سحب اليد عن مسؤولين تنفيذيين كبار.

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