فيديو| باحث: ترامب أضاع فرصة تبرئة ساحته أمام بوتين وسيواجه عاصفة داخلية بأمريكا

2018/07/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال هشام الغنام، الباحث السياسي في جامعة أكستر، إن ترامب أضاع فرصة تبرئة ساحته أمام بوتين، وسيواجه عاصفة داخلية بأمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين، فيما قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب كانت «ناجحة جدا ومفيدة للغاية».

وأضاف أن «المحادثات جرت وسط أجواء من الصراحة والعمل، واعتبرها ناجحة جدا ومفيدة للغاية».

للمزيد من التفاصيل يتحدث الغنام مع الإعلامية سهام عبدالقادر.

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