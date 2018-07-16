فيديو| باحث: قمة بوتين وترامب قد تحمل مؤشرات إيجابية لوقف انتشار السلاح النووي

2018/07/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب والباحث السياسي مناف الموسوي، إن قمة بوتين وترامب قد تحمل مؤشرات إيجابية لوقف انتشار السلاح النووي.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، عن تفاؤله بالمحادثات الناجحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في هلسنكي بعد انتهاء القمة بينهما.

وفي سياق هذه المؤتمر الصحفي، أكد ترامب من جديد أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن التحقيق الأمريكي حول التدخل الروسي كارثة للولايات المتحدة.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالحوار المباشر والصريح مع بوتين، وقال “لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتين بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، أجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية”.

المزيد من التفاصيل عن تداعيات القمة، مع سهام عبد القادر، عبر الفقرة الإخبارية.

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