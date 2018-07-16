مجزرة مروعة تطال قرابة 300 تمساح في إندونيسيا

2018/07/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوردت صحيفة [كومباس] الإندونيسية، أنّ المجزرة وقعت في منطقة سورونغ بعد مقتل المدعو "سوغيتو - 48 عاماً"، عقب تعرضه لهجوم التماسيح.وكان الرجل المقتول قد دخل مزرعة التماسيح لجمع العشب لإطعام ماشيته.وعقب مقتل "سوغيتو" تظاهر القرويون أمام مخفر للشرطة في منطقة سورونغ، وتعهد مسؤولو المنطقة بدفع تعويض مالي لذوي "سوغيتو".وفي تصريح للصحفيين قال "ديوا مادي سيدان سوتراهنا" أحد مسؤولي جهاز الأمن في سورونغ، إنّ قوات الأمن لم تستطع إقناع القرويين للعدول عن قتل التماسيح.وأكّد سوتراهنا أنّ" التحقيقات بشأن المجزرة التي طالت التماسيح، ما زالت جارية".

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