العبادي لوفد النجف: ندعم التظاهر السلمي والتعبير عن الراي لتسحين أداء الدولة

2018/07/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة كل العراق [أين]نسخة منه اليوم ان" العبادي استقبل في مكتبه ببغداد، مساء اليوم الاثنين، وفدا من اهالي النجف الاشرف، حيث تم الاستماع الى مطالبهم".وأشار العبادي خلال اللقاء الى" اهمية المطالب الحقة ولكن هناك من يريد التخريب لكي تتراجع النجف اقتصاديا وان لايصل لها رجال الاعمال والمستثمرين مبينا ان الامن اساس الحياة".وأضاف" اتخذنا قرارا بإلغاء الادارة السابقة لمطار النجف وعادت الرحلات للمطار"، مبينا ان" العراق مر بظروف خطيرة باحتلال داعش لأراضيه ولكن عاد اقوى من السابق امنيا وعسكريا واقتصاديا فصمود العراقيين ووحدتهم ونقلنا الدولة من الزوال الى الانتصار والتحرير والقوة".وتابع البيان انه" جرى ايضا مناقشة مطالب اهالي النجف فيما يخص الكهرباء والمياه والزراعة وفرص العمل والصحة والمطالب الاخرى وايجاد الحلول لها".

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