2018/07/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاء عمليات العد والفرز لمحافظة دهوك والتهيؤ لمحافظة نينوى.

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات ليث جبر أن العمل جار على قدم وساق للبدء في عمليات العد والفرز لمحافظة الانبار يوم غد الثلاثاء في معرض بغداد الدولي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها طعون وشكاوى للمحافظة المذكورة.

وأوضح جبر، أن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين اشرف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي.

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).