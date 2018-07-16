2018/07/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أنها استهدفت أحد معسكرات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي للبلاد بصاروخ باليستي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي قصير المدى) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي قصير المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).