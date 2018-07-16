الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/16 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أنها استهدفت أحد معسكرات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي للبلاد بصاروخ باليستي.

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