طيار يقوم بعملية إنقاذ بطولية (فيديو)

2018/07/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو تظهر فيه مروحية نقل عسكري تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء قيامها بعملية إنقاذ.

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