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طيار يقوم بعملية إنقاذ بطولية (فيديو)
2018/07/16 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو تظهر فيه مروحية نقل عسكري تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء قيامها بعملية إنقاذ.

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