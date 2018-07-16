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أول تعليق من فضل شاكر بعد تبرئته من تشكيل عصابات مسلحة (فيديو)
2018/07/16 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خرج المطرب اللبناني فضل شاكر، لكي يعلق على الحكم الصادر بحقه مؤخرا، من جانب القضاء اللبناني، بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، بتشكيل عصابات مسلحة.

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