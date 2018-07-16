صفقات كبرى ستخرج من رحم كأس العالم 2018 !

2018/07/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ إنتهى مولد كأس العالم وهناك العديد من الصفقات الكبرى التي ترجح الصحف الكبرى أن تتم بعد نهاية المونديال لنجوم تألقت بشدة وسوف نستعرض في هذا التقرير توقعات صحيفة الديلي ميل البريطانية بشأن الميركاتو.

_إيفان بريسيتش نجم إنتر ميلانو سينتقل لمانشستر يونايتد

_كورتوا وهازارد سينتقلا لريال مدريد من صفوف تشيلسي

_عثمان ديمبلي ربما يخرج من برشلونة

_أليسون حارس روما سينتقل إما لليفربول أو تشيلسي

_فيدا نجم بيشكتاش سينتقل إلى ليفربول

_كيرستيان بافون سينتقل من بوكا جونيورز

_كوينتيرو سيرحل من ريفر بلات

_جلوفين سيرحل من سيسكا موسكو إلى تشيلسي اللندني.

_لوزانو سينتقل من إيندهوفين الهولندي.

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