المفوضية تعلن انتهاء الفرز اليدوي في دهوك

2018/07/16 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لاصوات الناخبين في محافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية ليث جبر للصحفيين ان "عملية العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنها شكاوى وطعون وعددها 107".

وأضاف جبر ان " مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين اشرف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي".

وحاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكبر عدد من اصوات المقترعين في محافظة دهوك في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 ايار الماضي.

وانتهت عملية العد والفرز اليدوي الجزئي في كركوك و السليمانية الاسبوع الماضي وفي محافظة هولير انتهت يوم الجمعة، ومن المقرر اعلان النتائج بعد اتمام العملية في عموم العراق.

سوار أحمد

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