2018/07/16 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط تسجل هبوطا مع إعادة فتح موانئ ليبية

16/07/2018 21:36:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / متابعة

سجلت أسعار النفط هبوطا، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات، وإعادة فتح موانئ ليبية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

وذكرت مصادر اقتصادية بانخفاض العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 1.49 دولار إلى 73.84 دولار للبرميل، قبل أن يتعافى قليلا ليجري تداوله منخفضا 1.33 دولار عند 74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:30(ت.غ).

ونزل الخام الأميركي الخفيف 1.15 دولار، إلى 69.86 دولار للبرميل.

وأدى تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات ب‍العراق إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار قد سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

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