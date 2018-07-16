كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة بمؤتمر تقديمه مع يوفنتوس

2018/07/16 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المؤتمر الصحفي الأول له كلاعب لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تم تقديمه أمام أكثر من 300 شخص من وسائل الإعلام من مختلف أنحاء أوروبا.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس نادي يوفنتوس أندريا انيللي، والمدير الرياضي للنادي جوزيبي ماروتا، إلى جانب مدير أعمال رونالدو البرتغالي خورخي ميندز

وسئل كريستيانو عن سبب اختياره ليوفنتوس فقال: "يوفنتوس واحد من أفضل الفرق في العالم، لقد كان قرارًا اتخذته منذ فترة طويلة، إنه قرار سهل مقارنة بحجم النادي، إنها خطوة مهمة لمسيرتي".

وأضاف "هنا يوجد مدرب عظيم، ورئيس يطمح للفوز باستمرار، كان من السهل اتخاذ القرار للمجئ إلى هنا".

وتابع "أنا شخص يفكر في الحاضر، ما زلت صغيرًا جدًا، ودائمًا ما أحب التحديات، من سبورتنج إلى مانشستر والآن يوفنتوس، إنه تحدٍ وأنا مستعد تمامًا".

وأشاد الهداف التاريخي لريال مدريد بنفسه قائلا: "اللاعبون في عمري عادة ما يذهبون إلى دول أخرى، بكل الاحترام الواجب، فإن وجودي في هذا النادي الكبير في هذه المرحلة يجعلني سعيدًا جدًا، أشكر يوفنتوس على الفرصة العظيمة التي منحني إياها".

وحول مرحلته في ريال مدريد التي استمرت 9 سنوات، بين ان "التاريخ في ريال مدريد كان رائعًا، أشكر المشجين، ولكن الآن أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من حياتي، لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب، أنا متحمس للغاية، وأريد أن أظهر للإيطاليين أنهم على مستوى عال للغاية".

وتابع عن ريال مدريد "لقد صنعت قصة رائعة وكبيرة جدًا في ريال مدريد، وأشكر النادي لأنه ساعدني في كل شيء".

وأردف "لا أعتقد أن هناك مدريديستا يبكون بسبب رحيلي، لأنهم يدركون إنها مرحلة جديدة في حياتي".

وعن التحدي الجديد مع اليوفي، ذكر "أريد أن أترك بصمة في تاريخ يوفنتوس، وأنا سعيد جدًا بهذا التحدي، الدوري الإيطالي بطولة صعبة وتكتيكية للغاية، في مسيرتي لم يكن أي شيء سهل، أنا رجل أحب الخروج من الصعوبات، أنا واثق بنفسي وزملائي".

واردف ان "دوري الأبطال بطولة يريد الجميع الفوز بها، لكن الأمر صعب للغاية، يوفنتوس اقترب كثيرًا من الفوز باللقب، لكن النهائيات دائمًا مجهولة، لذلك آمل أن نحققها معًا".

وبعد أن صفق الحاضرون طويلا له، قال رونالدو "لحظة رائعة بالنسبة لي، إنه ترحيب رائع، ولهذا أشكر كل شخص هنا، من كان في الملعب والتدريبات في المطار، وسأقدم كل إجاباتي في الملعب".

وعن موعد اتخاه قرار الانضمام لليوفي، أجاب "في ليلة النهائي لم أكن قد اتخذت القرار بعد، أشكر الرئيس (أنييلي) على التفكير بي، الوصول لهذه المرحلة حافز كبير، أنا مختلف عن الآخرين.



لقد قابلت المدرب أليجري (ماسيمليانو) بالفعل، وسأبدأ التدريبات في الثلاثين من الشهر الجاري، أريد أن ألعب في الدوري منذ اليوم الأول".

وقال "لم آت إلى هنا في إجازة، أريد أن أفوز مع يوفنتوس، أنا هنا من أجل ترك بصمة في تاريخ هذا النادي، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وحول الكرة الذهبية، قال ان "الكرة الذهبية لا تهمني حاليا، بالتأكيد أرغب بالفوز دائمًا وأن أكون الأفضل، لو سارت الأمور على ما يرام ربما أفوز بها مرة أخرى، لكنها بالتأكيد لن تجعلني أقلق من أجلها".

وأكمل "لقد منحني يوفنتوس فرصة عظيمة، إنها خطوة للأمام في مسيرتي، ليس من قبيل المصادفة فوز يوفنتوس بالألقاب السبعة الأخيرة في إيطاليا، أشعر بالشرف أن يوفنتوس فكر بي، وأتمنى أن أصل به إلى أعلى مستوى ممكن".

واستطرد "أريد أن أكون الأفضل في الملعب، في التدريب، ومع الصغار، إنها لحظة خاصة، لقد وقّعت لأربع سنوات وأنا متأكد أنني سوف أعطي متعة للجماهير".

وسئل عن كارلو أنشيلوتي، مدربه السابق في ريال مدريد، وخصمه الآن مع نابولي، فأجاب "لم أتحدث مع كارلو أنشيلوتي، ولكنه شخص سأحمله دائمًا في قلبي لأنه أعطاني الكثير، سيكون من الجميل أن نلتقي مرة أخرى".

وحول المنافسة على أفضل هداف في إيطاليا، قال: "المنافسة على أفضل هداف في إيطاليا؟ ليس لدي أي منافسة مع لاعبين آخرين، لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين، أنا مهتم بالفوز فقط".

كما سأله أحد الصحفيين عن المدافع مهدي بنعطية الذي واجهه في النهائي الموسم الماضي، وفي كأس العالم، فأجاب: "بنعطية؟ لقد وجهنا لبعضنا البعض ضربات في دوري الأبطال وكأس العالم، إنه مدافع رائع وسيكون من الممتع اللعب بجانبه".

واختتم ان "العمر لا يهم، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا متحمس، لا أستطيع الانتظار من أجل البدء".

وانتقل الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، إلى صفوف السيدة العجوز، قادما من مدريد، في صفقة الموسم، مقابل 100 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو رسوم.

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