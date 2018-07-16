جون ماكين: لقاء ترامب ببوتين «أحد أسوأ اللحظات في تاريخ الرئاسة الأمريكية»

2018/07/16 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السناتور الجمهوري، جون ماكين، أن المؤتمر الصحفي المشترك بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الإثنين في هلسنكي، “كان أحد أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأمريكية”.

وقال ماكين، الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، “إنه الأداء الأكثر عيبا لرئيس أمريكي”، مضيفا “من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا”.

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