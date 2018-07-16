فيديو| موفدة الغد ترصد أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بوتين وترامب بعد قمة هلسنكي

2018/07/16 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت موفدة الغد من هلسنكي، لينا مسلم، أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بوتين وترامب بعد القمة.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، عن تفاؤله بالمحادثات الناجحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في هلسنكي بعد انتهاء القمة بينهما.

وفي سياق هذا المؤتمر الصحفي، أكد ترامب من جديد أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن التحقيق الأمريكي حول التدخل الروسي كارثة للولايات المتحدة.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالحوار المباشر والصريح مع بوتين، وقال لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتين بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، أجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية.

المزيد من التفاصيل عن تطورات اللقاء والأجواء في هلسنكي تتحدث موفدة الغد مع سهام عبد القادر، عبر الفقرة الإخبارية.

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