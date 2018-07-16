2018/07/16 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، تفتيشها اكثر من 15 منطقة وقرية والعثور على كميات من الاسلحة والاعتدة التابعة للارهابيين شمال غربي كركوك.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قطعات الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تنفذ عملية تمشيط وتطهير سلسلة جبال قره جوخ شمال غرب كركوك”.

واضاف ان “قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عمليات تفتيش القرى والوديان والمزارع في جنوب غرب كركوك واسفرت العمليات عن تفتيش المناطق والقرى التالية ( شريرة _ بير مهيدي _ علي رش _ دبك تبة العربية _ دبك تبة الكردية _عمر _ الحوائج _ تل تويم _ مجمع النور )”.

واوضح ان “القوات عثرت خلال تمشيطها المناطق والقرى المذكورة على بندقية كلاشنكوف اخمص خشبي / العثور على بندقية صيد بمبكشن / العثور على مسدس صوتي 7.5 ملم /القاء القبض على عجلة عدد ٣ لاتحمل اوراق ثبوتية )”.

وبين ان “القوات فتشت قرية تل تويم وأثناء استخدام جهاز كشف العبوات الناسفة حيث تم فحص المشتبه به (ص ن وت) تولد ١٩٩٨ تبين وجود آثار مادة C4 و RDX شديدة الانفجار من خلال الفحص بالشرائح”.

واكد ان “القوات فتشت ايضاً المناطق والقرى التالية (الصلاحية _ منديان شرقي _ شيالة العليا _ محسن اوه _ تركشتان الكبير _ داره / وادي الشحمة _ الطالعة_ الأعياد _ حولي الزراعة) وتم خلال التفتيش العثور على عبوة ناسفة عدد ١٠ / بندقية كلاشنكوف عدد ٣ / مخزن بندقية كلاشنكوف سعة 30 أطلاقة عدد ٥ مملوءة بالعتاد / جهاز مناداة LZ+شاحنة عدد ١”.

ولفت الى ان “القوات تمكنت من إلقاء القبض على ٣ عجلات مع سائقيها لعدم حمل المستمسكات الثبوتية / إلقاء القبض على متهم بحوزته مخازن بندقية عدد٣ و اطلاقات عدد٩ ومشلح عدد ١ / إلقاء القبض على مشتبه به يستقل عجلة وبحوزته ١١٢ اطلاقة نوع 16 m/ العثور على صاروخ طائرة سمتية صغير تالف/عبوة عبارة عن لغم مضاد الدبابات وتفجيره/صواعق عدد ٤ / مضافة للعدو وتم تدميرها / العثور على قنبرة هاون ٦٠ ملم مع مسطرة و سبحة تفجير في مربى لتربية الجاموس ومعالجة العبوات من قبل الجهد الهندسي فق5 ش أ والقاء القبض على اشخاص مشتبة بهم عدد ٢”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تفتش اكثر من 15 قرية وتعثر على اعتدة شمال غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تفتش اكثر من 15 قرية وتعثر على اعتدة شمال غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).