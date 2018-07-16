أبرز 5 قضايا في قمة بوتين وترامب بـ

2018/07/16 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قضايا عديدة طرحت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية "هلسنكي".

وينظر إلى المحادثات بين ترامب وبوتين على أنها خطوة رئيسية في إعادة بناء العلاقات بين القوتين النوويتين.

وتنوعت المسائل التي ناقشها رئيسا واشنطن وموسكو بين الجوانب السياسية وكذلك النواحي الاقتصادية، لتكون المحادثات بين الجانبين "بناءة" على حد وصف الرئيس الأمريكي و"ناجحة" كما يرى الرئيس الروسي.

واستمر الاجتماع الثنائي بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا لمدة ساعتين مع تأخير حوالي 30 دقيقة عن الموعد المقرر والبالغ 90 دقيقة فقط، والذي لم يشارك فيه غير المترجمين فقط.

وقال ترامب إنه سيبحث مع بوتين كل شيء بداية من الأوضاع التجارية والعلاقات مع الصين والشؤون العسكرية وحتى الأسلحة النووية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسين، سلم بوتين كرة القدم الرسمية لكأس العالم لعام 2018 إلى ترامب قائلاً: "سأسلمك هذه الكرة في يدك والآن الكرة في ملعبك".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة بطولة كأس العالم في عام 2026 بعد أن تعقد البطولة القادمة في قطر عام 2020.

وهنأ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي على نجاح نهائي كأس العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن قدم بوتين ملاحظات مختصرة بشأن البطولة في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي.

وتطرق ترامب وبوتين إلى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2016، حيث قال ترامب: "قمنا بحملة رائعة ولهذا السبب أنا رئيس"، في حين شدد الأخير على أن الدولة الروسية لم تتدخل أبداً ولن تتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت 12 روسياً وجمعيهم أعضاء في "جي.آر.يو" في تحقيق المستشار الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة "روبرت مولر" بشأن القيام بمحاولات لاختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالديمقراطيين.

كما تطرقت المحادثات إلى ضرورة إيجاد طريقة للتصالح بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل السلام حول العالم، حيث ذكر الرئيس الأمريكي أنه واشنطن وموسكو يمثلان القوتين النوويتين العظمتيين كما يمتلكان 90% من الطاقة النووية معتقداً أن التوافق مع بلاد الدب الأبيض أمراً جيداً وليس سلبياً.

وأكد بوتين أنه تبادل مع ترامب اقتراحات ملموسة حول العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا مشيراً إلى أنه سيتم العمل معاً بجانب ملف نزع السلاح النووي.

وأيد الرئيسان نفس الرأي بشأن الوضع في سوريا، حيث اتفقا على أن هناك حاجة إلى حل للأزمة الإنسانية في دمشق، ليؤكد ترامب عن رغبتهم في مساعدة الشعب السوري على أساس إنساني في حين طالب بوتين بتنفيذ اتفاقية عام 1974 بين إسرائيل وسوريا بشأن إحلال السلام في مرتفعات الجولان.

وعلى صعيد الاتفاقية النووية الإيرانية، أكد ترامب على أهمية الضغط على إيران بينما أوضح بوتين أن الولايات المتحدة على دراية بموقف روسيا من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

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