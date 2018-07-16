اصدار مذكرات قبض بحق 52 ناشطاً في تظاهرات البصرة

2018/07/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة

افاد مصدر في اللجنة التنسيقية لتظاهرات البصرة، الاثنين، بصدور مذكرات قبض بحق 52 ناشطاً شاركوا في التظاهرات.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “مذكرات قبض صدرت بحق 52 ناشطاً مدنياً من الذين شاركوا في الايام الماضية في تظاهرات محافظة البصرة”.

واضاف ان “الكثير من الناشطين المدنيين شاركوا في التظاهرات، الا ان القضاء اصدر مذكرة القبض بحق 52 منهم”، مطالباً بالغاء مذكرات القبض، بحق اشخاص شاركوا في تظاهرات للمطالبة بالحقوق والخدمات والكهرباء وفرص العمل”.



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