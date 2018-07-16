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مجلس البصرة ينفي فرض حظر التجوال في المحافظة
2018/07/16 | 21:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ البصرة

نفى مجلس محافظة البصرة، الاثنين، وجود حظر للتجوال في المحافظة.

وقال عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس المحافظة لم يصدر اي قرار بفرض حظر التجوال في المحافظة”.

واضاف ان “الوضع مستتب في المحافظة، حيث عادت الحياة الى طبيعتها، ولم يحدث شيء يدعو لفرض حظر التجوال في البصرة”.

انتهى 25ن

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