كوردستان تحتضن أول جلسة لمحاكمة شركات زودت نظام صدام بالكيماوي

2018/07/16 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس جميعة ضحايا الاسلحة الكيماوية في حلبجة لقمان عبد القادر، اليوم الاثنين، عن اقامة أول جلسة لمحاكمة الشركات المزودة للنظام العراقي السابق بالاسلحة الكيماوية.

وقال عبد القادر في تصريح صحفي "ستجري يوم 23 من شهر تموز الجاري اول جلسة لمحاكمة الشركات المزودة لنظام صدام حسين بالاسلحة الكيماوية لضرب مدينة حلبجة".

واضاف انه "وبعد تسجيل الشكاوى من قبل ذوي الضحايا ضد الشركات المزودة لنظام صدام بالاسلحة الكيماوية، قامت محكمة حلبجة بتحديد يوم 23 من شهر تموز الجاري لاقامة أول جلسة لمحاكمة تلك الشركات، على أن يتم بعدها ارسال قرارات المحكمة الى هيئة من المحاميين الدوليين لتسجيل الشكاوى ضد تلك الشركات".

وتابع عبد القادر "سجلنا الشكوى لدى هيئة المحامين الدوليين في احدى محاكم فرنسا"، مبينا ان "والاجراءات مستمرة في هذا الصدد".

واردف انه "من مجموع 400 شركة وشخصية زودت النظام السابق بالاسلحة الكيماوية هنالك وثائق مثبتة على 24 شركة، وبالامكان طرحها لدى المحاكم الدولية ضد تلك الشركات وباثباتات واضحة".

واشار الى ان "تسجيل الشكاوى لدى المحاكم الخارجية ليس بالعمل السهل، بسبب عدم وجود الادلة والملفات اللازمة لادانة تلك الشركات، وعلينا ان نقدم تعويضاً لتلك الشركات في حال عدم ثبوت الادلة"، مستدركا "لدينا الادلة اللازمة لادانة تلك الشركات وللضغط عليها بهدف تعويض ذوي الضحايا وتدويل ملف بيع الاسلحة الكيماوية للنظام السابق".

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