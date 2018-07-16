الكهرباء تعزو تردي الطاقة في بغداد الى طلقة طائشة!!

2018/07/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزت وزارة الكهرباء، تردي توفير الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد الى "طلقة طائشة"!!وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "طلقة طائشة تسببت قطع أسلاك خطي نقل الطاقة الكهربائية {بسماية – جنوب بغداد ٤٠٠ ك.ف} {طور T}، بإطلاقات نارية، وأدى هذا القطع إلى توقف محطة كهرباء بسماية الأستثمارية بالكامل، وخروج طاقة قدرها {٢٠٠٠} ميكا واط من المنظومة، والذي أنعكس سلباً على محافظة بغداد خصوصاً وعلى المنظومة بشكل عام".وأضافت انه "وفي ردة فعل عنيفة ومسؤولة تمكن مجاهدو الكهرباء من إعادة الخط وإصلاح العطل ليلاً، وتم ربط محطة بسماية والمباشرة بتشغيلها فجر يوم أمس رغم الظروف القاسية، حيث كان العمل فوق بحيرة أسماك والموقع فيه العديد من المبازل، ما تطلب حشد جهد هندسي وردم البزول وتسهيل وصول الرافعات والآليات".ودعت وزارة الكهرباء "المواطنين لمساعدتها في منع الأشخاص مطلقي العيارات النارية الطائشة وغير المسؤولة قرب خطوط نقل الطاقة الكهربائية، للوقوف في مواجهة أزمة الطاقة والتخفيف عن كاهل المواطن ومواجهة من يحاول العبث والتخريب.وتعهدت "ببذل الجهود في توفير الطاق الكهربائية وإصلاح مكامن الخطأ لتخفيف موجة الحر غير المسبوقة التي تتعرض لها البلاد".انتهى

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