أوامر قبض بحق ناشطين في البصرة

2018/07/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس تجمع اعيان البصرة محمد الزيداوي، صدور مذكرات إلقاء قبض بحق ناشطين في البصرة "لتحريضهم" المتظاهرين.وأكد الزيداوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، "استمرار تظاهرات أهالي محافظة البصرة لحين تحقيق المطالب المشروعة لأبنائها"، مشيرا الى ان" الحكومة المركزية أعطت مهلة لتنفيذ الوعود"، عادا إياه" شيء إيجابي"، املا "باحتواء الازمة حفاظا على سلامة البصرة والقوات المسلحة".وأشار الى "صدور مذكرات القاء قبض بحقي شخصياً وبحق الكثير من الناشطين وبعض الصحفيين والإعلاميين وحاليا القوات الأمنية وصلت الى منزلي لتنفيذ مذكرة الاعتقال، علما انني والناشطين من المساندين للقوات الأمنية والداعين الى عدم الاعتداء على ممتلكات العامة".ولفت الى "تشخيص المندسين في تظاهرات البصرة"، واصفا إياهم" بالإيادي الخفية لبعض الكيانات السياسية"، مبينا ان" تظاهرات البصرة هي من اكثر التظاهرات انضباطا"، داعيا رئيس الوزراء الى" عدم اعتقال الناشطين واحترامهم".انتهى

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