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إعلان أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان
2018/07/16 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، الاثنين، أرقام القوائم الانتخابية المشاركة في انتخابات برلمان كردستان، المقرر إجراؤها يوم 30 من ايلول المقبل.وحسب القرعة التي أجرتها المفوضية اليوم في أربيل فقد كانت النتائج كالتالي:-الحزب الديمقراطي الكردستاني 183الاتحاد الوطني الكردستاني 105آزادي {الحزب الشيوعي الكردستاني} 164التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة 172حزب محافظي كردستان 156تحالف قائمة سردم 127الجماعة الاسلامية الكردستانية 194تحالف نحو الاصلاح 119حركة التغيير 148حركة الجيل الجديد 134حزب التنمية التركماني 215حركة بروسك التركماني 246قائمة تركمان اربيل 267حزب الاصلاح التركماني 258 .انتهى

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