سحب القرعة للكيانات المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان

2018/07/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمت عملية سحب القرعة للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان، اليوم الاثنين ( 16 تموز/ يوليو 2018 )، في أربيل مراسم سحب القرعة للكيانات المشاركة في برلمان إقليم كردستان.

وقال مصادر صحفية في محافظة أربيل، إن مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان أجرت مراسم سحب القرعة للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان، مبينا أن القرعة جرت بحضور ممثلي الكيانات المسجلة للمشاركة في الانتخابات.وأضافت، أنه من المقرر ان يخوض 31 تحالفا وكيانا سياسيا انتخابات برلمان كردستان الذي من المقرر اجراؤه في 30 ايلول المقبل.وحدد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يوم 30 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.انتهى.ص.هـ.ح.





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