الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


سحب القرعة للكيانات المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان
2018/07/16 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تمت عملية سحب القرعة للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان، اليوم الاثنين ( 16 تموز/ يوليو 2018 )، في أربيل مراسم سحب القرعة للكيانات المشاركة في برلمان إقليم كردستان.

وقال مصادر صحفية في محافظة أربيل، إن مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان أجرت مراسم سحب القرعة للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان، مبينا أن القرعة جرت بحضور ممثلي الكيانات المسجلة للمشاركة في الانتخابات.وأضافت، أنه من المقرر ان يخوض 31 تحالفا وكيانا سياسيا انتخابات برلمان كردستان الذي من المقرر اجراؤه في 30 ايلول المقبل.وحدد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يوم 30 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.انتهى.ص.هـ.ح.

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سحب القرعة للكيانات المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سحب القرعة للكيانات المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ جنرال أمريكي: مستعدون لمحادثات مباشرة مع حركة طالبان
⋙ رئيس مجلس النواب الأمريكي: على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا
⋙ زعيم الجمهوريين بـ«النواب الأمريكي»: بوتين خرج منتصرا من لقاء ترامب
⋙ خلية الإعلام الحكومي: أي مشكلة في الانتاج النفطي ستؤثر على المواطن العراقي
⋙ عضو في مجلس الأنبار: أكثر من 4 آلاف عائلة نازحة لم تعد إلى مناطقها في المحافظة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| موفدة الغد ترصد أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بوتين وترامب بعد قمة هلسنكي
⋙ أول تعليق من فضل شاكر بعد تبرئته من تشكيل عصابات مسلحة (فيديو)
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا