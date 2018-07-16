ظريف : السوق الايرانية اليوم الاكثر أمناً وثقة وسلامة لحضور الناشطين الاقتصاديين

2018/07/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كلمته امام ندوة للناشطين الاقتصاديين اليوم الاثنين إن السوق الايرانية اليوم هي الاكثر امنا وثقة وسلامة لحضور الناشطين الاقتصاديين ، مشيرا الى أن "السوق الايرانية مرت بمراحل متقلبة وتعرضت لضغوط كبيرة منذ انتصار الثورة الاسلامية والى اليوم لكنها تمكنت من تجاوز هذه الضغوط والصعوبات بنجاح لأنها استمدت قدرتها وشرعيتها من شعبها وليس من مصادر اجنبية وهي ستواصل هذا النهج بمشيئة الله".وأضاف ظريف ان شركاء ايران الاجانب قد ادركوا هذه الحقيقة وهي انهم لا يجدون سوقا اكثر امنا وثقة وسلامة من ايران لتواجد النشاطين الاقتصاديين ، لافتاً الى أنه قد تطرا تغييرات سلبية صغيرة على هذا السوق جراء الضغوط الخارجية ولكن هذه التطورات غير مستقرة دوما وان ما هو مستقر دوما في العلاقات الاقتصادية الايرانية هو قدرة القطاع الخاص الايراني باعتباره الممثل الحقيقي للشعب على الصعيد التجاري .وأكد ظريف ان العالم الان على مفترق طريق بين القبول بالإملاءات الاقتصادية الاميركية أو مواصلة المبادلات على اساس نظام قانوني دولي ، مبيناً انه "على يقين بان القرار السياسي في العالم سيتجه صوب التحرك على اساس القانون ولكن يبقى التساؤل حول حجم قدرة الدول المختلفة على مواجهة هذه الحركة المتغطرسة من جانب اميركا".انتهىم .

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