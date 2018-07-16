الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة
2018/07/16 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

www.alghad.tv/wp-content/uploads/2017/07/عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ جنرال أمريكي: مستعدون لمحادثات مباشرة مع حركة طالبان
⋙ رئيس مجلس النواب الأمريكي: على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا
⋙ زعيم الجمهوريين بـ«النواب الأمريكي»: بوتين خرج منتصرا من لقاء ترامب
⋙ خلية الإعلام الحكومي: أي مشكلة في الانتاج النفطي ستؤثر على المواطن العراقي
⋙ عضو في مجلس الأنبار: أكثر من 4 آلاف عائلة نازحة لم تعد إلى مناطقها في المحافظة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| موفدة الغد ترصد أبرز الملفات الخلافية العالقة بين بوتين وترامب بعد قمة هلسنكي
⋙ أول تعليق من فضل شاكر بعد تبرئته من تشكيل عصابات مسلحة (فيديو)
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا