عضو في مجلس الأنبار: أكثر من 4 آلاف عائلة نازحة لم تعد إلى مناطقها في المحافظة

2018/07/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الأنبار

أعلن عضو مجلس محافظة الانبار محمود الدليمي أن اكثرمن 4 آلاف عائلة نازحة لم تعد الى مناطقها المحررة في مدن أعالي الفرات غرب الانبار جراء التدمير الذي لحق بتلك المناطق .

وقال الدليمي في تصريح له إن مدن أعالي الفرات ومنها القائم وراوة وعنة والرطبة وناحية الوليد الحدودية مع سوريا لم يعد النازحون اليها حتىد ألان رغم تحرير تلك المناطق منذ أكثر من عامين تقريبا ” ، موضحاً ان ” عدد العوائل النازحة من تلك المناطق تبلغ4000 آلاف عائلة مازالت تعيش في المخيمات “.

وأضاف أن أسباب عدم عودة تلك العوائل هي وجود المخلفات الحربية والدمار الذي لحق بمنازلهم ومحالهم وتأخير تأهيل الخدمات والمشاريع في مناطق غرب الانبار وعدم توفير فرص عمل للعاطلين من الشباب “.

وأشار الدليمي إلى أن أغلب المتضررين جرّاء العمليات العسكرية والإرهابية ينتظرون صرف التعويضات المالية لهم مع دعم شرائح المجتمع الانباري في ظل الأزمة الاقتصادية حاليا.

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