2018/07/16 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالخارجية الفرنسي : الإتحاد الاوروبي مهتم جدا بقدرة ايران على مواصلة صادرات النفط مستقبلا بشكل سلس

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