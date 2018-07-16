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وزيرالخارجية الفرنسي : الإتحاد الاوروبي مهتم جدا بقدرة ايران على مواصلة صادرات النفط مستقبلا بشكل سلس
2018/07/16 | 23:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزيرالخارجية الفرنسي : الإتحاد الاوروبي مهتم جدا بقدرة ايران على مواصلة صادرات النفط مستقبلا بشكل سلس

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