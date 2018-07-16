التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المخا غرب اليمن

2018/07/16 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”، التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مديرية المخا المأهولة بالسكان بمحافظة تعز.

وأشارت الوكالة إلى أن منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” تمكنت من تدمير الصاروخ شمال مديرية المخا، بعيدا عن الأحياء السكنية دون وقوع إصابات.

وأضافت الوكالة، “يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية تورط النظام الإيراني في مد تلك الميليشيات بالصواريخ والأسلحة النوعية، في تحد واضح وانتهاك للقرار الأممي رقم 2216، ويعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي الإنساني”.

وأشارت الوكالى إلى أن “ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، تكثف من إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المحافظات والمدن اليمنية المحررة، في ظل هزائمها الميدانية المتلاحقة في مختلف الجبهات، وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة، لكن الدفاعات الجوية للتحالف العربي تقف لها بالمرصاد في كل مرة وتدمرها دون وقوع إصابات”.

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