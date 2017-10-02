اعتقال امرأة روسية في واشنطن بتهمة العمل كعميل للحكومة الروسية

2018/07/16 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين، إنه جرى اعتقال امرأة روسية تعيش في واشنطن وتبلغ من العمر 29 عاما وتوجيه الاتهام لها بالتآمر للعمل كعميل للحكومة الروسية، بينما كانت تسعى لإقامة علاقات مع مواطنين أمريكيين واختراق جماعات سياسية.وذكرت الوزارة في بيان، أن ماريا بوتينا عملت بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية يخضع ...

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