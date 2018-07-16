2018/07/16 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة [لوباريسيان]، إن" شخصين قتلا في الاحتفالات التي عمت البلاد ليلة أمس، وأصيب 45 من رجال الأمن بجروح طفيفة".وأضافت الصحيفة أن" الاحتفالات تحولت لأعمال عنف في العديد من مناطق فرنسا، وأصيب شخص بجروح خطيرة في شارع الشانزليزيه بباريس، فيما اندلعت اشتباكات بين المحتفلين ورجال الشرطة في مدينتي ستراسبورغ وروان، واستخدم رجال الشرطة الغاز لتفريق الحشود".ونشرت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم توقيف 292 شخصا في أنحاء فرنسا خلال الاحتفالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات فرنسا بكأس العالم تتحول الى عنف واشتباكات وقتيلين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات فرنسا بكأس العالم تتحول الى عنف واشتباكات وقتيلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).