كردستان تفصح عن ارقام القوائم المشاركة في انتخابات البرلمان

2018/07/16 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اين-بغداد]افصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أرقام القوائم الانتخابية المشاركة في انتخابات برلمان الاقليم، المقرر إجراؤها يوم 30 من ايلول المقبل.وحسب القرعة التي أجرتها المفوضية اليوم في أربيل فقد كانت النتائج كالتالي:-الحزب الديمقراطي الكردستاني 183الاتحاد الوطني الكردستاني 105آزادي [الحزب الشيوعي الكردستاني] 164التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة 172حزب محافظي كردستان 156تحالف قائمة سردم 127الجماعة الاسلامية الكردستانية 194تحالف نحو الاصلاح 119حركة التغيير 148حركة الجيل الجديد 134حزب التنمية التركماني 215حركة بروسك التركماني 246قائمة تركمان اربيل 267حزب الاصلاح التركماني 258

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