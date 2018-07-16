بوتين حول اللقاء المقبل مع ترامب: ممكن أن يتم في إطار أحد الأحداث الآسيوية

2018/07/16 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.

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