إسرائيل تغلق المعبر التجاري الوحيد مع غزة وتقلص مساحة الصيد

2018/07/16 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والغاز والوقود الداخلة إلى القطاع باستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الطبية.

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