الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
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مصدر عسكري لـ
2018/07/16 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، هجوماً على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

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