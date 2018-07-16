مصدر عسكري لـ

2018/07/16 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، هجوماً على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

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