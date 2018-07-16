واع / اعتقال ستة مطلوبين في قضاء خانقين

2018/07/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

16/07/2018 23:02:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .



ك

اعتقلت القوات الامنية بمحافظة ديالى، الأثنين، ستة مطلوبين أحدهم متهم بقتل شاب في قضاء خانقين .

وذكرمصدر محلي مسؤول في قضاء خانقين لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية مداهمة وألقت القبض خلالها على متهم بقتل شاب يدعى ( ع، ك ) أثناء مشاجرة حدثت يوم أمس، في منطقة حي رمضان بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "أثناء إعتقال المتهم تمكنت القوات الأمنية من ضبط وإعتقال 5 مطلوبين للقضاء وفق مواد مخدرة ومواد قانونية هناك"، مبينا أنه "تم نقل المعتقلين الى مراكز أمنية للتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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