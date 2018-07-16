2018/07/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جودت علن عن تفاصيل عمليات تفتيش مناطق جنوب غرب كركوك

16/07/2018 22:52:00 PM | عدد القراءات : 8

واع / بغداد / م .



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اعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، نتائج عمليات تفتيش قرى ووديان جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكر قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قطعات الفرقة الثالثة/ شرطة اتحادية نفذت عملية تمشيط وتطهير سلسلة جبال قره جوخ شمال غرب كركوك، وواصلت عمليات تفتيش القرى والوديان والمزارع في جنوب غرب كركوك".

واضاف انه "تم تفتيش مناطق وقرى: (شريرة _ بير مهيدي _ علي رش _ دبك تبة العربية _ دبك تبة الكردية _عمر _ الحوائج _ تل تويم _ مجمع النور)، ما اسفر عن العثور على بندقية كلاشنكوف اخمص خشبي، والعثور على بندقية صيد بمبكشن، والعثور على مسدس صوتي 7.5 ملم، فيما القي القبض على عجلة عدد 3 لا تحمل اوراقا ثبوتية".

وبين انه "تم تفتيش قرية تل تويم، وأثناء استخدام جهاز كشف العبوات الناسفة حيث تم فحص المشتبه به (ص ن وت) تولد 1998 تبين وجود آثار مادة C4 وRDX شديدة الانفجار من خلال الفحص بالشرائح".

واوضح جودت انه "تم تفتيش مناطق وقرى (الصلاحية _ منديان شرقي _ شيالة العليا _ محسن اوه _ تركشتان الكبير _ داره/ وادي الشحمة _ الطالعة_ الأعياد _ حولي الزراعة، وتم العثور على عبوة ناسفة عدد 10 بندقية كلاشنكوف عدد 3 ومخزن بندقية كلاشنكوف سعة 30 أطلاقة عدد 5 مملوءة بالعتاد و جهاز مناداة LZ + شاحنة عدد 1، فيما إلقي القبض على 3 عجلات مع سائقيها لعدم حمل المستمسكات الثبوتية".

وتابع انه "تم إلقاء القبض على متهم بحوزته مخازن بندقية عدد 3 واطلاقات عدد 9 ومشلح عدد 1 وإلقاء القبض على مشتبه به يستقل عجلة وبحوزته 112 اطلاقة نوع 16m فيما تم العثور على صاروخ طائرة سمتية صغير تالف، وعبوة عبارة عن لغم مضاد الدبابات وتفجيره، وصواعق عدد 4 ومضافة للعدو وتم تدميرها".

واشار جودت الى "العثور على قنبرة هاون 60 ملم مع مسطرة وسبحة تفجير في مربى لتربية الجاموس، ومعالجة العبوات من قبل الجهد الهندسي فق5 ش أ، والقاء القبض على اشخاص مشتبة بهم عدد 2".

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