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ترامب يؤكد «ثقته الكبيرة» في أجهزة الاستخبارات الأمريكية
2018/07/16 | 23:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يؤكد «ثقته الكبيرة» في أجهزة الاستخبارات الأمريكية

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