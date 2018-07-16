2018/07/16 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – بدأ نادي ليفربول الانجليزي التحرك نحو ضم الهولندي ياسر سيليسين ( حارس مرمي برشلونة الاسباني ) و ذلك بعد محاولاته الفاشلة من أجل ضم البرازيلي أليسون بيكر ( حارس مرمي روما الايطالي )

حيث أن النادي الانجليزي مستعد لدفع 30 مليون يورو من أجل الحصول علي خدمات سيليسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ياسر سيليسين علي رادار ليفربول) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ياسر سيليسين علي رادار ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).