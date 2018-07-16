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🔴 ياسر سيليسين علي رادار ليفربول
2018/07/16 | 23:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بدأ نادي ليفربول الانجليزي التحرك نحو ضم الهولندي ياسر سيليسين ( حارس مرمي برشلونة الاسباني ) و ذلك بعد محاولاته الفاشلة من أجل ضم البرازيلي أليسون بيكر  ( حارس مرمي روما الايطالي  )

حيث أن النادي الانجليزي مستعد لدفع 30 مليون يورو  من أجل الحصول علي خدمات سيليسين

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