فيديو| صحفي: ما يهم أمريكا وروسيا في سوريا هو حماية أمن إسرائيل

2018/07/16 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب الصحفي سمير منصور، إن ما يهم أمريكا وروسيا في سوريا هو حماية أمن إسرائيل.

وأضاف منصور، “من الملاعب التي يلعب فيها الطرفان الأمريكي والروسي هي سوريا، وهناك انطباع في لبنان وسوريا والمنطقة بأكملها أن الرئيسين السوري والأمريكي إذا أرادا إيجاد حل للأزمة السورية، ووقف الحرب، فإنها يستطيعان فعل ذلك، لكن فيما يبدو أن القرار لم يتخد بعد”.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقمته في هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنها “ليست سوى بداية” لعملية استعادة العلاقات.

وأعرب ترامب عن أمله في تحسين التعاون بين بلاده وروسيا في الملف السوري.

يناقش ذلك ضيف برنامج وراء الحدث سمير منصور الكاتب الصحفي مع الإعلامية هبة الغمراوي.

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