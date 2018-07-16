🔴 ستيفن نزونزي علي رادار كلا من الارسنال و برشلونة

2018/07/16 | 23:26

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هاي كورة – أصبح ستيفن نزونزي ( لاعب نادي أشبيلية و المُنتخب الفرنسي ) علي رادار كلا من ناديي الأرسنال و برشلونة

و لقد اوضح نادي أشبيلية الاسباني لكلا من ( الأرسنال و برشلونة ) أن لاعبه مقابل دفع الشرط الجزائي 40 مليون يورو

حيث أن من يريد منهما أن يحصل علي خدماته يجب عليه دفع شرطه الجزائي

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