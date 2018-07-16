الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 ستيفن نزونزي علي رادار كلا من الارسنال و برشلونة
2018/07/16 | 23:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أصبح ستيفن نزونزي ( لاعب نادي أشبيلية  و المُنتخب الفرنسي ) علي رادار كلا من ناديي الأرسنال و برشلونة

و لقد اوضح نادي أشبيلية الاسباني لكلا من ( الأرسنال و برشلونة )  أن لاعبه مقابل دفع الشرط الجزائي 40 مليون يورو

حيث أن من يريد منهما أن يحصل علي خدماته يجب عليه دفع شرطه الجزائي

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-16_20-11-19_075267-200x133

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ستيفن نزونزي علي رادار كلا من الارسنال و برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ستيفن نزونزي علي رادار كلا من الارسنال و برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بشكل رسمي .. لاعب الزوراء حسين علي يوقع على كشوفات نادي قطر القطري ..
⋙ منطقة قلات في شيراز تضم آثارا تاريخية ومعروفة
⋙ جدول الترقية لهذا العام يعد هو الاكبر في تاريخ وزارة الداخلية
⋙ 🔴 خواكين كاباروس : أليكس فيدال ارتبط بنا
⋙ الكهرباء العراقية: نهيب بالمواطنين الوقوف معنا لمواجهة أزمة الطاقة ونتعهد "بتخفيف موجة الحر"
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: ما يهم أمريكا وروسيا في سوريا هو حماية أمن إسرائيل
⋙ بالفيديو... الباصات البيضاء تسحب مسلحي درعا إلى إدلب
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا