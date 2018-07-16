2018/07/16 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في التحالف الوطني النائب السابق عبد الكريم النقيب، اليوم الاثنين، ان التظاهرات التي انطلقت في بعض محافظات العراق، المطالبة بالخدمات، تم استغلالها من قبل مندسين.

وقال النقيب لوكالة النبأ للاخبار ان "التظاهر حق دستوري لكن يجب ان يُمارس بالطرق الصحيحة"، مبينا ان "من يطالب بتحسين الخدمات يجب ان لا يعتدي على الممتلكات العامة".

وأضاف انه "تم استغلال المطالب المشروعة للمتظاهرين من قبل مندسين اعتدوا على الممتلكات العامة ورفعوا اللافتات المسيئة"، مشددا انه "يجب على القوات الأمنية التصدي للمندسين، كما على المواطنين عدم الانجرار وراءهم".انتهى/س

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الوطني: التظاهرات تم استغلالها من قبل مندسين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الوطني: التظاهرات تم استغلالها من قبل مندسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).