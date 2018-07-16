نيجيرفان بارزاني: المسيحيون جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

2018/07/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ان المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الكوردستاني.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها شفق نيوز انه "من دواعي سرورنا أن نستقبل رئيس الأساقفة بشار وردة ومور نيقوديموس داوود متي شرف اليوم في أربيل".

واضاف بارزاني "لقد شددت على أن المسيحيين سيظلون جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا".

وأثنى بارزاني على "مساهمتهم في بناء وحماية إقليم كوردستان".

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