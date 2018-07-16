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#الحزب الشيوعي العراقي - ندعم مطالب المتظاهرين العادلة المشروعة
2018/07/16 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحزب_الشيوعي_العراقي بيان الحزب الشيوعي العراقيندعم مطالب المتظاهرين العادلة المشروعةسبق ان اكدنا مرارا ان اوضاع البلد لا تسر احدا، وان هناك كما كبيرا متراكما من المشاكل والصعوبات، التي تبحث عن حلول لم تجدها منذ 15 عاما.

بل ان جوانب منها اخذت تنحدر من سيىء الى اسوأ، ونخص بالذكر هنا ملفات الخدمات العامة، وتجهيز الكهرباء والماء، والتدهور في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، كذلك الارتفاع المتزايد في نسب الفقر والبطا......

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