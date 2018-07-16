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مواطنون يطالبون بالافراج عن معتقلي الاحتجاجات الشعبية في البصرة
2018/07/16 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ البصرة

ناشد مواطنون في البصرة، رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، مؤكدين أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

وقال أحد المواطنين في مقطع فيديو: “قوات سوات التابعة لحيدر العبادي اعتقلت أبناءنا الذين خرجوا في مظاهرات يوم أمس، ونحن لا نعرف مصيرهم حتى الآن”.

وتابع: “لقد راجعنا قيادة العمليات والاستخبارات ومراكز الشرطة دون جدوى ولا نعرف أي شيء عنهم”.

وتابع: “نطالب العبادي ببيان التهم التي تم اعتقال أبنائنا على أساسها”، مبيناً: “قال لنا أحد الضباط في الجيش أن المعتقلين موجودون لدى قيادة العمليات وبالتحديد لدى العميد علي، القادم من بغداد”.

وأشار إلى أن “المعتقلين شباب صغار في السن”، مشيراً إلى أن “قيادة العمليات تؤكد وجود أوامر برمي المتظاهرين”.

وتشهد محافظات جنوبي البلاد، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة، تخللتها أعمال عنف، تطالب بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية.

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