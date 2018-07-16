مجلس نينوى يؤكد استقطاع 340 ميغا واط من حصة المحافظة وتحويلها إلى المناطق الجنوبية

2018/07/16 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ نينوى

أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين استقطاع وزارة الكهرباء 350 ميكا واط من حصة المحافظة وتحويلها إلى المحافظات الجنوبية.

وقال قبلان في تصريح له إن هذا الأمر مجحف بحق أهالي محافظة نينوى، لان المدينة منكوبة ومن المفروض أن يتم زيادة الحصة الكهربائية وليس استقطاعها.

وأضاف نور الدين بالقول إنه أن مواطني نينوى أصبحوا من الدرجة الثانية بسبب القرارات غير المنصفة بحقنا كمحافظة نينوى.

ويعاني أهالي محافظة نينوى من تردٍ واضح في الطاقة الكهربائية ونقص في ساعات التجهيز، فيما لجأ الأهالي إلى الاعتماد على المولدات التي لم تفي بحاجتهم.

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