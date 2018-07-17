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🔴 توماس فيرمايلين يحتفل برفقة الجماهير البلجيكية بعد الحصول علي كأس العالم
2018/07/17 | 00:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

🔴 توماس فيرمايلين يحتفل برفقة الجماهير البلجيكية بعد الحصول علي كأس العالم

نعيمة احمد / كتب في 17/07/2018 - 12:14 ص

هاي كورة – قام توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و منتخب بلجيكا ) اليوم بلاحتفال برفقة الجماهير البلجيكية و ذلك بعد الحصول علي المركز الثالث في بطولة كأس العالم و بالتالي الحصول علي برونزية المونديال

حيث فاز علي منتخب انجلترا  بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع في المونديال

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