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🔴 توماس فيرمايلين يحتفل برفقة الجماهير البلجيكية بعد الحصول علي كأس العالم

نعيمة احمد / كتب في 17/07/2018 - 12:14 ص

هاي كورة – قام توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و منتخب بلجيكا ) اليوم بلاحتفال برفقة الجماهير البلجيكية و ذلك بعد الحصول علي المركز الثالث في بطولة كأس العالم و بالتالي الحصول علي برونزية المونديال

حيث فاز علي منتخب انجلترا بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع في المونديال

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